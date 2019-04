POL-MK: Verkehrskontrollen

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Polizeibeamte waren Ostersonntag und Ostermontag an mehreren Stellen für Verkehrskontrollen präsent.

Ostersonntag, zwischen 11 und 14 Uhr, führten Polizeibeamte eine kombinierte Kontrolle am Schälk durch. Das heißt es wurden vorrangig Zweiräder angehalten, die die für Motorräder zu dieser Zeit verbotene Strecke befuhren. Zudem wurde auch der technische Zustand der Motorräder überprüft.

Im genannten Zeitraum beachteten 18 Zweiradfahrer das Verbot nicht und mussten nach Entrichtung eines Verwarnungsgeldes wieder kehrt machen. Hinzu kam noch der Fahrer eines Quads' der ohne Kennzeichen unterwegs war und jetzt mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen muss.

In Sanssouci kontrollierten die Polizisten zwischen 14 und 16 Uhr. Dort lag der Schwerpunkt auf technischen Kontrollen. Im genannten Zeitraum wurden 28 Zweiradfahrer mit ihren Fahrzeugen kontrolliert. 4 Kradfahrer fielen durch unvollständige Eintragungen in den Fahrzeugpapieren auf und müssen mit entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen. Der Fahrer eines PKW muss ebenfalls mit einer Anzeige rechnen, da er mehrere unrechtmäßige technische Änderungen am Fahrzeug vorgenommen hatte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Ostermontag waren Polizisten in Letmathe, Altenaer Straße, zwischen 6.30 bis 13 Uhr bei einer Radarkontrolle aktiv. Es passierten in Fahrtrichtung Altena 888 Fahrzeuge die Messstelle. Hiervon waren 64 Fahrzeuge zu schnell. 60 Verstöße lagen im Verwarnungsgeldbereich (davon 7 Kräder) und 4 PKW im Anzeigenbereich. Der schnellste gemessene PKW war 88 km/h schnell.

Kontrollen dieser Art werden über die gesamte Saison periodisch und anlassbezogen fortgesetzt.

