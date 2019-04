Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Silberner Kombi prallt auf Verkehrsinsel gegen Schilder und flüchtet: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel: Am gestrigen Dienstagabend kam es in der Breitscheidstraße in Kassel- Vorderer Westen zu einer Unfallflucht, die offensichtlich von einem silbernen Kombi älteren Baujahrs verursacht wurde. Der Pkw fuhr gegen zwei Schilder und flüchtete, ohne sich um den Schaden von etwa 400 Euro zu kümmern. Da der Verursacher bislang unbekannt ist, sucht die Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können.

Ein Zeuge hörte gegen 19:30 Uhr einen lauten Knall im Bereich der Unfallstelle in der Breitscheidstraße, Höhe Elfbuchenstraße. Der mutmaßlichen Verursacher, der auf der Breitscheidstraße in Richtung Berliner Brücke fuhr, flüchtete. Es soll sich um einen älteren, silbernen Pkw Kombi gehandelt haben. Möglicherweise ist die Rückscheibe des Pkw getönt, wie der Zeuge angab. Das Kennzeichen ist bislang nicht bekannt. Die Beamten des Polizeireviers Mitte stellten bei der Unfallaufnahme die beiden beschädigten Schilder auf der Verkehrsinsel fest. Allem Anschein nach geriet der verursachende Kombi bei seiner Fahrt aus bislang unbekannten Gründen auf die Verkehrsinsel und prallte dort gegen die beiden Schilder. Die Beamten konnten Fahrzeugteile des Verursachers auffinden und sicherstellen.

Zeugen, die den Unfall in der Breitscheidstraße gesehen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Unfallfluchtgruppe unter Tel. 0561- 9100 bei der Polizei Kassel zu melden.

