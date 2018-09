POL-ANK: Diebstahl eines Radladers vom Milchhof Ducherow

Anklam (ots) - In der Nacht vom 11.09.2018 bis 12.09.2018 haben bislang unbekannte Täter einen Radlader Typ "5370Z" vom Hersteller "Schäffer" vom Gelände der Ducherower Agrargesellschaft entwendet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben die Diebe versucht, zwei der Fahrzeuge zu stehlen. Während eines der Fahrzeuge in der Nähe zurückgelassen wurde, konnten die Täter den anderen Radlader in der unmittelbaren Nähe verladen und abtransportieren. Der Schaden wird auf circa 65.000,- Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Anklam führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 251-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

