Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Feuer in der "kleinen Halle" gelegt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu einem Brand eines Papierspenders im Bereich der Toilettenanlagen kam es am Samstag, 09.06.19, gegen 01.30 Uhr, in der "kleinen Halle" in Todtnau. Ein bislang Unbekannter soll den Papierspender entzündet haben. In der Halle fand zum Tatzeitpunkt eine Veranstaltung statt, so dass das Feuer durch Verantwortliche schnell gelöscht werden konnte. Dennoch entstand Sachschaden an dem Papierspender, sowie am Gebäude, in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673 8890-0, sucht Zeugen.

