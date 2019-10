Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gestohlener Ford Mondeo aufgefunden

Stralsund

Gestern haben wir darüber berichtet, dass in der Zeit vom 08.10.2019 (17:00 Uhr) bis zum 09.10.2019 (ca. 05:30 Uhr) in Stralsund ein weißer PKW Ford Mondeo entwendet wurde. (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4396272)

Am heutigen Tag (10.10.2019) teilte eine aufmerksame Bürgerin, die in den Medien von diesem Diebstahl erfuhr, der Polizei mit, dass der gesuchte PKW in Altenpleen steht. Beamte des Polizeireviers Barth prüften den Sachverhalt und fanden den Ford Mondeo am genannten Ort.

Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensuche und -sicherung am Fundort und anschließend konnte das Fahrzeug an den Eigentümer zurückgegeben werden.

Da der oder die Täter bisher unbekannt sind, bittet die Kriminalpolizei weiterhin um Zeugenhinweise. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Stralsund unter der Telefonnummer 03831/ 28900 oder der Polizei in Barth unter der Telefonnummer 038231/ 6720, jeder anderen Polizeidienststelle bzw. über die Internetwache www.polizei.mvnet.de.

