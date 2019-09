Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei jugendliche Rollerfahrer im Visier der Polizei - #polsiwi

Siegen (OT Niederschelden) (ots)

Am Sonntag (08.09.2019), gegen 18:50 Uhr, fielen dem Hausmeister eines Geländes in Niederschelden an der "Alten Eisenstraße" zwei jugendliche Rollerfahrer auf. Diese fuhren mit ihren motorisierten Rollern auf dem Schottergelände und beschädigten dabei den Untergrund, indem sie sogenannte "Donuts" drehten.

Durch den Hausmeister angesprochen, verließen die beiden 16-Jährigen zunächst das Gelände, kamen aber kurze Zeit später mit den Rollern zurück. Einer der Beiden fuhr gezielt auf den Haumeister zu, zog eine täuschend echt aussehende Softair-Pistole und gab einen Schuss auf den 44-jährigen Mann ab. Dieser wurde leicht am Oberkörper verletzt.

Die eingesetzten Beamten der Wache Weidenau konnten die beiden Rollerfahrer im Ortskern Eiserfeld ausfindig machen. Vor Ort wurde die Waffe sichergestellt. Weiterhin war einer der Roller nicht zugelassen und technisch manipuliert, so dass er schneller als erlaubt fahren konnte.

