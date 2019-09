Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Streit auf der Arfelder Kirmes - #polsiwi

Bad Berleburg (OT Arfeld) (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (08.09.2019) gegen 02:15 Uhr, gerieten ein 15-Jähriger und ein 17-Jähriger, nachdem sie zuerst noch gemeinsam Bier getrunken hatten, in Streit. In dessen Verlauf schlug der 15-Jährige dem 17-Jährigen ein Bierglas ins Gesicht und verletzte diesen leicht.

