Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Polizeieinsätze am Wochenende auf dem Parkplatz des SI-Hauses - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Zum ersten Einsatz kam es am frühen Samstagmorgen (07.09.2019) gegen 05:00 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen waren 4 Männer im Alter von 26 bis 49 Jahren in Streit geraten. Beim Eintreffen der Polizei aus Weidenau schlugen sich noch ein 26-Jähriger und ein 28-Jähriger. Die Beamten konnten die Beiden trennen. Warum es zu der handfesten Auseinandersetzung kam und ich welcher Beziehung die vier Männer stehen, müssen die Ermittlungen ergeben, da keiner der Beteiligten bisher konkrete Aussagen machen wollte.

Der zweite Einsatz fand am frühen Sonntagmorgen (08.09.2019) gegen 03:30 Uhr statt. Hier waren 5 Männer im Alter von 38 bis 50 Jahren und eine 50-jährige Frau zuerst in verbalen Streit geraten, welcher in Handgreiflichkeiten endete. Auch in diesem Fall ist noch nicht klar, warum es zu diesem Streit kam, da die beteiligten Personen die unterschiedlichsten Aussagen machten.

