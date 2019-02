Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zeugen nach Einbruch in Plauer Imkerei gesucht

Plau am See (ots)

Nach einem Einbruch in eine Imkerei im Plauer Ortsteil Quetzin sucht die Polizei nun Zeugen der Tat. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Dienstag. Unbekannte Täter öffneten zunächst gewaltsam das Eingangstor zum umfriedeten Grundstück, hebelten dort dann die Eingangstür zum Verkaufsgebäude auf und verschaffen sich somit unberechtigt Zutritt zu den Räumlichkeiten. In diesen wurden mehrere Schränke und Schubladen zum Teil gewaltsam geöffnet und aus ihnen Bargeld, sowie Brief- und Paketwertmarken im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei in Plau am See (Tel. 038735/ 8370) entgegen.

