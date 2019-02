Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Vermeintlicher Exhibitionist in Plate - Polizei bittet um Hinweise

Plate (ots)

Nach einem Vorfall in Plate bittet die Polizei um Hinweise zu einem Mann, der am Montagnachmittag in Plate als Exhibitionist aufgetreten sein soll. Der unbekannte Passant soll nach ersten Erkenntnissen gegen 14:30 Uhr ein Kind Am Heideberg belästigt haben. So soll der Unbekannte dem Mädchen aus einem Gebüsch heraus kurzzeitig hinterher gelaufen, dann jedoch stehen geblieben sein. Nach Angaben des Kindes soll der Mann etwa 26 Jahre alt und unter 180cm groß gewesen sein. Zudem soll er blonde Haare mit Strähnchen gehabt und augenscheinlich ältere Adidas Schuhe getragen haben. Eine sofortige Absuche des Bereiches blieb zunächst ohne Ergebnis. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen, die bereits Ermittlungen eingeleitet hat.

