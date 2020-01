Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Einbrecher wecken schlafende Frau.

Lippe (ots)

Montagmorgen, gegen 5 Uhr, verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße. Eine 23-jährige Bewohnerin wurde durch Geräusche und einen Taschenlampenstrahl geweckt. Als die Frau die Täter ansprach, flüchteten sie durch die Haustür. Wie die Einbrecher in das Haus gelangen konnten, steht noch nicht fest. Die Einbrecher stahlen einen Geschenkkorb und ein Schlüsselbund. Hinweise zu der Tat bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090.

