Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten

Bruchweiler (ots)

Am Mittwoch, 02.10.2019, kam es gegen 13:04 Uhr auf der L160 zwischen Morbach und Bruchweiler zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Der Fahrer eines blauen VW kam aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden BMW. Die Fahrer beider Fahrzeuge werden zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Am Einsatz beteiligt waren zwei Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug und Funkstreifen der Polizeiinspektion Idar-Oberstein und Morbach.

