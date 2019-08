Polizei Mettmann

POL-ME: Randalierer beschädigen Gabelstapler und verletzen Polizeibeamte - Velbert - 1908

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntagabend des 04.08.2019, gegen 20:35 Uhr, beobachteten Zeugen drei männliche Personen, die auf dem Verladehof eines Verbrauchermarktes an der Friedrichstraße in Velbert randalierten und dabei die Scheiben eines abgestellten Gabelstaplers einschlugen. Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung flüchteten zwei der Männer. Einen der Tatverdächtigen - einen 16-jährigen Jugendlichen - konnten die Beamten an der Tatörtlichkeit vorläufig festnehmen. Zwei weitere Männer flüchteten zunächst von der Tatörtlichkeit. Noch während der Aufnahme des Sachverhaltes kehrte einer der geflüchteten Randalierer an die Örtlichkeit zurück und griff die Polizisten an. Ein 23-jähriger Beamter konnte diverse Faustschläge gegen den Kopfbereich abwehren, erlitt hierbei jedoch Verletzungen am Handgelenk. Schließlich gelang es den Polizisten, den 22-jährigen Angreifer, trotz seiner massiven Gegenwehr, zu überwältigen und festzunehmen. Während der Festnahme erlitt eine weitere Beamtin ebenfalls Verletzungen und musste anschließend in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Gegen die beiden Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Die Identität des dritten Randalierers ist derzeit noch ungeklärt. Die Beschreibung des Mannes lautet wie folgt:

- südländisches Aussehen

- schwarze Haare

- drei - Tage - Bart

- trug zum Tatzeitpunkt einen roten Kapuzenpullover

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051/ 946-6110, jederzeit entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell