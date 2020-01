Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Feuer in Tischlerei.

Lippe (ots)

Montagabend, gegen 18:30 Uhr, mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einer Tischlerei im Gewerbepark ausrücken. Es brannte in der Werkstatt- und Ausstellungshalle. Ein unmittelbar angrenzendes Wohngebäude wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. In der Tischlerei entstand Sachschaden in Höhe von zirka 50.000 Euro. Eine vorsätzliche Brandstiftung sowie ein technischer Defekt können als Brandursache ausgeschlossen werden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell