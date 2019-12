Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Seniorin durch Rauchgase verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Aufgrund eines Wasserkochers kam es am 13. Dezember 2019, gegen 18 Uhr zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei an der Weidenstraße. Beim Durchschmoren des Gerätes in der Wohnung einer 92-Jährigen kam es zu einer so starken Rauchentwicklung, dass eine aufmerksame Nachbarin zunächst die Feuerwehr alarmierte und der Seniorin dann aus der Wohnung half. Die Wohnungsinhaberin musste wegen eingeatmeter Rauchgase in ein Krankenhaus gebracht werden. Nachdem die Feuerwehr die Wohnung durchlüftet hatte, übernahm die Polizei die Ermittlungen zur Ursache des Vorfalls. (hp)

