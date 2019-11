Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Auto zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/20405-0, sucht Zeugen, die am Montag zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Talstraße in Maichingen eine Sachbeschädigung beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte beide Seiten eines geparkten Porsche, wodurch ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstand.

