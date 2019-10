Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Verkehrsunfall mit Flucht

Mudersbach (ots)

Der Fahrer eines Lkw mit Anhänger verursachte am Donnerstagmorgen in Mudersbach einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der bislang unbekannte Lkw-Fahrer hatte Siegstraße aus Richtung Bahnhofstraße kommend befahren. An einer Engstelle musste der Lkw aufgrund Gegenverkehr anhalten und zurücksetzen. Beim Zurücksetzen beschädigte der Verursacher einen 120 cm hohen Begrenzungsstein und eine gepflasterte Fläche. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Es soll sich um einen Lkw mit langem Anhänger gehandelt haben. Die Farbe des Lkw sei weiß mit roter Aufschrift gewesen. An dem Lkw sei ein luxemburgisches Kennzeichen angebracht gewesen. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

