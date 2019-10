Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 18.10.2019 Rollerdiebstähle und Tataufklärung

Hamm(Sieg) (ots)

In der Zeit vom 14.10.2019, 22.30 - 15.10.2019, 05.20 Uhr wurden in Hamm(Sieg), Breitscheid und Pracht insgesamt 4 Kleinkrafträder entwendet. Im Rahmen der Ermittlungen wurden alle Roller aufgefunden. Auf Grund von Zeugenhinweisen und intensiven polizeilichen Ermittlungen wurden 2 Tatverdächtige ermittelt. In den Vernehmungen räumten beide Täter die Taten ein.

