Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Baucontainer aufgebrochen

Leubsdorf (ots)

In der Nacht zum Donnerstag brachen unbekannte Täter einen Baucontainer an der Baustelle an der B 42 in Leubsdorf auf. Wie die Polizei ermitteln konnte, fuhren die Täter zunächst einen vor dem Container abgestellten Radlader zurück, so dass sie freien Zugang hatten. Diesen brachen sie im Anschluss auf und entwendeten zwei hochwertige Verdichtungsstampfer und einen Trennschleifer der Firma Stihl. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 4000,- EUR. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Linz, 02644/9430.

