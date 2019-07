Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsschild beschädigt und weggefahren

Dielkirchen (Donnersbergkreis) (ots)

Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer hat in der Nacht zum Samstag einen Unfall verursacht und sich danach unerlaubt entfernt. Der Unfallverursacher war auf der Bundesstraße bei Dielkirchen vermutlich zu schnell unterwegs. Höhe Zufahrt des Friedhofes kam er in der Kurve von der Straße ab, beschädigte ein Verkehrsschild und kam in einem angrenzenden Getreidefeld zum Stehen. Dort ist für den Eigentümer ebenfalls ein Schaden entstanden. Durch die Polizei konnten an der Unfallstelle mehrere Fahrzeugteile sichergestellt werden. Die Ermittlungen zu dem Unfallflüchtigen wurden aufgenommen.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.

