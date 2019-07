Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Gartenlaube

Lauterecken (ots)

Den Einbruch in ihr Gartenhaus hat eine Frau am frühen Samstagmorgen festgestellt. Das Häuschen befindet sich im sogenannten "Watzkessel", in der Nähe der Rheingrafenstraße. Bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht von Freitag auf Samstag durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zur Gartenlaube. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Lediglich an der Eingangstür entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110 entgegen.

