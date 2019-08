POL-CLP: Pressemeldung aus dem Landkreis Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch, den 21.August 2019, zwischen 14.15 Uhr und 16.30 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Friedrich-Kenkel-Straße. Im Haus wurden sämtliche Räume durchwühlt und etwa 100 Euro Bargeld entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Damme - Fahren ohne Führerschein

Am Mittwoch, den 21.August 2019, um 06.15 Uhr befuhr ein 20-jähriger Dinklager mit seinem Kleinkraftrad die Große Straße in Holdorf. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis hatte und das Fahrzeug nicht versichert war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, den 21.August 2019, um 14.48 Uhr befuhr ein 19-jähriger aus Steinfeld mit seinem PKW, BMW die Bahnhofstraße in Steinfeld und wollte nach links auf die B 214 abbiegen. Hierbei übersah er den PKW, Mitsubishi eines 46-jährigen aus Neuenkirchen, der die B 214 in Richtung Holdorf befuhr. Der 46-jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 800 Euro.

Bakum - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und anschließender Flucht

Am Donnerstag, den 22.August 2019, gegen 01.00 Uhr befuhr ein 53-jähriger Bakumer mit seinem PKW, Daimler den Burgweg in Richtung Brandenburger Straße, wo ihm ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf seiner Fahrspur entgegenkommt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, weicht der 53-jährige mit seinem PKW aus und stößt gegen einen Baum. Durch den Aufprall werden er und seine 53-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bakum (Tel.04446-1637) in Verbindung zu setzen.

