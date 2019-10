Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsüberwachung mit dem Schwerpunkt Rotlichtkontrollen / Mehrere PKW missachten das Rotlicht

Neuwied (ots)

Am Mittwoch, den 16.10.2019, zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr fand die erste von noch weiteren folgenden Verkehrskontrollen im Hinblick auf Rotlichtverstöße in Neuwied statt. Ziel der Kontrollen ist es, die Autofahrer im Hinblick auf das Fahrverhalten, insbesondere an Ampeln, zu sensibilisieren. Neben verkehrserzieherischen Gesprächen wurden insgesamt 5 Ordnungswidrigkeiten wegen Missachtung des Rotlichtes und eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Die Verkehrskontrollen wurden überwiegend positiv aufgenommen.

