POL-WOB: Grasleben - Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht

Grasleben, Helmstedter Straße 27.06.2019, 16.00 Uhr - 28.06.2019, 07.00 Uhr

Die Polizei Grasleben sucht Zeugen zu einem Einbruch in den Kindergarten in der Helmstedter Straße.

In der Zeit von Donnerstagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Freitagmorgen, 07.00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in das Objekt ein. Den Unbekannten gelang es ein Fenster gewaltsam zu öffnen und sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Hier durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Dabei erbeuteten sie ein älteres Laptop und einen geringen Bargeldbetrag. Anschließend konnten die Gesuchten scheinbar unbemerkt das Gebäude verlassen und flüchten.

Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf insgesamt 500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Grasleben unter der Rufnummer 05357-960490 in Verbindung zu setzen.

