POL-HI: Sachbeschädigung; unbekannte Täter fällen Baum im Bereich der KGS Gronau und werfen ihn auf die Fahrbahn der nahegelegenen Bushaltestelle

Hildesheim (ots)

Elze/Gronau (sen) Am Abend / in der Nacht von Freitag, 23.08.2019, auf Samstag, 24.08.2019, wurde durch bisher unbekannte Täter in 31028 Gronau Leine an der Senator-Jaster-Allee (Verbindungsweg Lindenallee zur Maschstraße) im Bereich des KGS ein junger Baum mit einer Axt oder einer Machete bzw größerem Messer gefällt. Die Baumkrone wurde anschließend Richtung Parkplatz getragen und dort auf der Fahrbahn im Bereich der Bushaltstellen abgelegt. An dem Abend bzw in der Nacht wurde beobachtet, dass sich mehrere Jugendliche an bzw hinter der Mauer der Schule am Wildfang aufhielten. Hinweise auf den bzw die Täter nimmt die Polizei Gronau unter Tel.: 05182/909220, die Polizei in Elze, 05068/93030, bzw jede andere Polizeidienststelle entgegen.

