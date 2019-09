Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebe machen ungewöhnliche Beute

53881 Euskirchen-Großbüllesheim (ots)

Zwei Lkw-Batterien entwendeten Unbekannte aus zwei Lastwagen eines Firmengeländes an der Barentstraße. Offenbar überkletterten die Diebe einen zwei Meter hohen Zaun und gelangten so auf das Gelände. An zwei Lastwagen demontierten sie die Batterien. Beim Ausbau beschädigten sie die jeweiligen Batteriehalterungen. Es entstand ein Sachschaden im hohen dreistelligen Euro- Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell