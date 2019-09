Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Jugendzentrum - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

schortens. In der Zeit von, Montag, 16.09.2019, und Dienstag, 17.09.2019, kam es in der Straße, Alter Brauerweg in Schortens, am dortigen Jugendzentrum zu mehreren Sachbeschädigungen. Es wurden unter anderem Papierkörbe aus den Verankerungen gerissen und ein bereits beschädigtes Fenster erneut eingeworfen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei dem Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell