Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Varel - 13.09. bis 15.09.2019

Wilhelmshaven (ots)

Schlägerei mit Einsatz eines Messers auf dem Vareler Kramermarkt (gemeinsame Erklärung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und der Polizei)

Auf dem Vareler Kramermarkt kam es am Freitagabend gegen 22:30 Uhr auf dem Schloßplatz in Varel zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, bei der mehrere Personen verletzt wurden. Im Laufe der Schlägerei nutzten einige Beteiligte zusätzlich ihre Gürtel, um auf Kontrahenten einzuschlagen. Nach derzeitigen Erkenntnissen setzte ein 20-jhr. Mann aus Varel zudem ein Messer ein, mit dem er einen 39-jhr. Vareler am Kopf verletzte. Im Anschluss flüchtete der 20-jhr. vom Kramermarktgelände. Noch in der Nacht konnte der Angreifer an der Wohnanschrift festgenommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg erfolgte die Durchsuchung der Wohnung und eine Blutentnahme bei dem beschuldigten Angreifer. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags gegen den 20-jhr. eingeleitet. Ein Richter des Amtsgerichtes Varel ordnete Untersuchungshaft gegen den 20-jhr. an. Das 39-jhr. Opfer erlitt eine blutende Kopfverletzung und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an einer Schaukel auf dem Schulgelände

Varel; Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (12.09.2019 - 13.09.2019), in der Zeit von 15.45 Uhr-07.15 Uhr, wurde das Schulgelände der Grundschule Osterstraße betreten und eine Schaukel mit goldener Farbe besprüht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel in unter der Telefonnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

