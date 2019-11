Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Verletzter Radfahrer nach Kollision mit Pkw; Gerlingen: Diebstahl von Kasse und Münzgeld

Ludwigsburg (ots)

Pleidelsheim: Verletzter Radfahrer nach Kollision mit Pkw

Ein 55-jähriger Fahrradfahrer wurde am Dienstag gegen 15:30 Uhr bei einem Unfall mit einem Pkw verletzt. An der Einmündung der Benzstraße in die Gottlob-Gussmann-Straße übersah die 60-jährige Fahrerin eines VW des von rechts kommenden 55-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer stürzte daraufhin zu Boden und wurde mit vermutlich leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro, der Sachschaden am Fahrrad bleibt bislang noch unklar.

Gerlingen: Diebstahl von Kasse und Münzgeld

Der Betreiber eines Hofladens an der Leonberger Straße ertappte am Mittwochmorgen gegen 01:10 Uhr drei mutmaßliche Diebe auf frischer Tat. Sie hatten sich unbemerkt Zugang zu dem Laden verschafft und dort eine Kassenschublade aufgehebelt. Zudem ließen sie ein Glas mit Münzgeld mitgehen. Als die Unbekannten entdeckt wurden ergriffen sie mit einem kleineren Bargeldbetrag zu Fuß die Flucht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei mit Unterstützung eines Hubschraubers blieben ohne Erfolg. Hinweise nimmt der Polizeiposten Gerlingen unter 07156/9449-0 entgegen.

