Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg-Deute: KTM-Leichtkraftrad gestohlen

Homberg (ots)

Gudensberg-Deute Diebstahl eines Leichtkraftrades Tatzeit: 07.11.2019, 22:00 Uhr bis 08.11.2019, 07:20 Uhr Ein orange/ weißes KTM-Lichtkraftrad stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aus einem Carport im Lerchenweg. Die Täter begaben sich zum Carport und entwendeten das nicht zugelassene, mit dem Lenkradschloss verschlossene Leichtkraftrad auf nicht bekannte Weise vom Grundstück. Bei dem Leichtkraftrad handelt es sich um eine KTM 300 EXC, im Wert von 5.900,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

