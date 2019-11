Polizei Homberg

POL-HR: Treysa: Einbruch in Wohnhaus - Täter stehlen Laptops und ein Sparbuch

Homberg (ots)

Treysa Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 02.11.2019, 03:00 Uhr bis 06.11.2019, 06:45 Uhr Ein Sparbuch und drei Laptops entwendeten unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus im Rahmgässchen. Die Täter öffneten gewaltsam die Kellertür des Hauses und drangen anschließend in das Gebäude ein. Sie durchsuchten verschiedene Schränke und Kommoden nach Wertgegenständen. Drei vorgefundene Lapt0ps und ein Sparbuch entwendeten die Täter. Der angerichtete Sachschaden beträgt 200,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

