Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall auf der B 10 - Gemarkung Schwieberdingen; Raub in Hirschlanden

Ludwigsburg (ots)

B 10 / Schwieberdingen: Gesundheitliche Probleme führen zu Unfall

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 11.00 Uhr auf der Bundesstraße 10 zwischen Münchingen und Schwieberdingen-Ost ereignete. Möglicherweise aufgrund eines plötzlich aufgetretenen Gesundheitsproblems fuhr eine 85 Jahre alte Ford-Lenkerin in Fahrtrichtung Vaihingen an der Enz auf einen vorausfahrenden BMW auf. Durch den Aufprall zogen sich im BMW die 35-jährige Fahrerin und ein mitfahrendes acht Jahre altes Kind leichte Verletzungen zu. Ein hinzugezogener Rettungsdienst kümmerte sich anschließend vor Ort um sie. Darüber hinaus wurde die ältere Dame aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ditzingen-Hirschlanden: Raub auf Discounter-Filiale

Am Dienstagabend gegen 21.25 Uhr suchten zwei Räuber die Filiale eines Discounters in der Heimerdinger Straße in Ditzingen-Hirschlanden heim. Im Verkaufsraum trafen die noch unbekannten Täter auf zwei Mitarbeiterinnen. Unter Vorhalt einer Schusswaffe sowie einem Brecheisen forderten sie anschließend die Herausgabe von Bargeld. Mit einem Geldbetrag in noch unbekannter Höhe flüchteten die Täter zunächst zu Fuß über ein angrenzendes Feld. Zwei Zeugen, die auf den Raub aufmerksam geworden sind, nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Nachdem die Flüchtenden im Bereich Leiterweg / Schwabstraße auf einem Schotterparkplatz in ein Fahrzeug eingestiegen sind, alarmierte ein Zeuge die Polizei. Unterdessen fuhren die Räuber mutmaßlich mit einem schwarzen VW Golf davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber mit eingebunden war, blieb ohne Erfolg. Bei den Unbekannten soll es sich um zwei Männer handeln, die zur Tatzeit schwarz maskiert waren. Einer von ihnen hat ein südländisches Aussehen, ist etwa 170 cm groß, hat dunkelbraune Augen und führte ein Brecheisen mit sich. Er trug eine olivgrüne Kapuzenjacke mit großen weißen Buchstaben im Brustbereich, eine dunkle Hose und weiße Nike-Schuhe. Der zweite Täter ist circa 160 cm groß, führte eine schwarze Pistole mit sich, trug dunkel-lilafarbene Nike-Schuhe und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke sowie einer dunklen Hose. Ein Zusammenhang mit einem Raub auf dieselbe Discounter-Filiale am 20. September 2019 kann nicht ausgeschlossen werden (wir berichteten am 21. September 2019, 10.34 Uhr). Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel. 07141 18-9 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell