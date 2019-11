Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Senior um 500 Euro betrogen; Weissach-Flacht: Diebstahl von vier Winterkompletträdern

Herrenberg-Kuppingen: Senior um 500 Euro betrogen

Ein mutmaßlicher Betrüger schlug am Dienstag zwischen 11:00 Uhr und 11:45 Uhr in Herrenberg im Stadtteil Kuppingen zu. Ein Senior war im Bereich des Ortskerns zu Fuß unterwegs und wurde von einem unbekannten, etwa 50-jährigen Mann aus einem Auto heraus angesprochen, der sich dabei als sein ehemaliger Krankenpfleger ausgab. Beide fuhren anschließend zusammen in die Oberjesinger Straße zu einer Bäckerei und anschließend zurück zum Haus des Seniors. Im weiteren Gespräch täuschte der Betrüger eine Notsituation in seiner Familie vor, überließ dem Senior eine wertlose Standuhr und ergaunerte dafür 500 Euro. Zeugen die die beiden Männer im Bereich der Bäckerei gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Herrenberg unter 07032/2708-0.

Weissach-Flacht: Diebstahl von vier Winterkompletträdern

Aus einer Garage in der Straße "Auf der Steige" hat ein unbekannter Täter am Dienstag zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr einen Satz Winterräder im Wert von etwa 300 Euro entwendet. Der Besitzer der Räder hatte sie dort mit einer schwarzen Schutzhülle abgedeckt zur Montage bereitgestellt. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0 bittet um Hinweise.

