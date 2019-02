Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Verkehrsunfall auf Bundesautobahn 2 - Eine Frau schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Heute gegen kurz vor 19.00 Uhr wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen zur Autobahnauffahrt der BAB 2, Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert. Aus bisher unbekannter Ursache hat eine Frau im Bereich des Beschleunigungsstreifens die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war in die Leitplanke gekracht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Gelsenkirchen bereiteten die patientenorientierte Rettung vor. Da es spontan zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes der Betroffenen kam, wurde die Crashrettung vorgezogen um die Patientin schnellstmöglich optimal durch den Notarzt zu versorgen. Die Dame wurde in einen Rettungswagen verbracht und unter Notarztbegleitung in ein Gelsenkirchener Krankenhaus transportiert. Während der Rettungsmaßnahmen wurde die Autobahnzufahrt komplett gesperrt und ab Tunnel Erle die Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn auf 60 km/h reduziert. im Einsatz waren 21 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie die Besatzungen von zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Gelsenkirchen

Michael Axinger

Telefon: 0209 / 1704 905

E-Mail: michael.axinger@gelsenkirchen.de

http://www.feuerwehr-gelsenkirchen.de

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell