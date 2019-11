Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Versuchter schwerer Raub in einer Bankfiliale in Oldenburg+++Zeugen gesucht+++

Oldenburg (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 07:45 Uhr, kam es zu einem versuchten schweren Raub in einer Bankfiliale in der Edewechter Landstraße in Oldenburg. Ein maskierter Täter fing den 26-jährigen Angestellten im Bereich des Hintereingangs der Bankfiliale vor der Geschäftszeit ab und bedrohte ihn vermutlich mit einer Pistole. Der Täter betrat daraufhin mit dem Opfer die Büroräume. Als der Täter merkt, dass er aufgrund technischer Sicherheitsbarrieren nicht an Bargeld gelangen kann, fesselt er das Opfer in einem Büro und flüchtet. Das Opfer wurde gegen 08:13 Uhr von weiteren Angestellten entdeckt, die umgehend die Polizei benachrichtigten. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, führte nicht zur Ergreifung des Täters. Der Täter wird als circa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 180 cm groß mit untersetzter Statur beschrieben. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Regenjacke mit der Aufschrift RAINMAX, einer blauen Jeans und alten Sportschuhen bekleidet. Er trug eine große schwarze Sporttasche mit grauen Applikationen bei sich und sprach akzentfreies Hochdeutsch. Zeugen, die verdächtige Umstände oder eine Person, auf die die Beschreibung zutrifft, bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0441-7904115 zu melden. (1298534)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Sarah Rost

Telefon: 0441-790 4013

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

https://www.instagram.com/polizei.oldenburg.sk

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell