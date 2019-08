Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter Mann raubt einem 65-Jährigen Bargeld - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45128 E.-Südviertel: Am Freitagabend (2. August) gegen 23 Uhr raubte ein unbekannter Mann Bargeld eines 65-jährigen Esseners auf der Hölderlinstraße. Der 65-Jährige lief die Goethestraße entlang. In etwa ab der Kahrstraße befand sich der unbekannte Täter hinter ihm. Zunächst sprach ihn der Unbekannte an und versuchte womöglich eine Konversation zu führen. Der 65-Jährige antwortete jedoch nur kurz und setzte seinen Weg fort. An der Kreuzung Goethestraße/Hölderlinstraße sprach der Tatverdächtige den Essener erneut an und hielt ihn an der Jacke fest. Plötzliche festigte der mutmaßliche Räuber seinen Griff, drückte den 65-Jährigen vom Fußweg auf eine Grünfläche und durchsuchte Jacken- und Hosentaschen. Der Tatverdächtige griff nach dem Portmonee, entnahm einen 50-Euro-Schein und flüchtete in Richtung Alfredstraße. Das Portmonee gab er dem Geschädigten zuvor zurück. Er verblieb unverletzt. Der unbekannte Mann ist zirka 35 Jahre alt, zwischen 170cm und 175cm groß und vermutlich osteuropäischer Herkunft. Er hat eine schlanke Statur, einen Kinnbart und kurze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Kappe. Hinweise zum Tatgeschehen oder zum mutmaßlichen Räuber nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /JH

