Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Eichsel: Unbekannter schlägt zu - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Bei der Fasnachtsveranstaltung im Gemeindezentrum am Freitagabend schlug ein unbekannter Mann gegen 00.30 Uhr zwei junge Männer im Bereich der Herrentoilette mit einem einzigen Faustschlag in die Gesichter. Dabei wurde ein 17-jährige verletzt und musste mit dem DRK ins Krankenhaus verbracht werden. Sein Kollege wurde nur geringfügig verletzt. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Kurz zuvor kam es in der Halle schon zu einer Auseinandersetzung. Der Hauptaggressor, ein 19 Jahre alter Mann, wurde vom Sicherheitsdienst hinaus befördert und aufgefordert, die Veranstaltung zu verlassen. Dabei wurde das Sicherheitspersonal beleidigt und der 19-jährige soll zum Schlag ausgeholt haben, woraufhin er eine Ohrfeige auf die Wange erhielt.

