Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Schlechte Arbeit zum Wucherpreis - Polizei warnt vor überteuerten Handwerkerleistungen +++

Oldenburg (ots)

Schlüsseldienste, Klempnerfirmen oder Kammerjäger - Serviceleistungen solcher Firmen werden häufig dann benötigt, wenn es um Notsituationen geht: man hat sich aus der eigenen Wohnung ausgesperrt, Marder oder Wespen treiben im Haus ihr Unwesen oder das Waschbecken läuft über. Da ist schnelle Hilfe gefragt und die Betroffenen greifen häufig auf Einträge im Internet zu. Ohne es zu ahnen geraten Hilfesuchende dabei immer wieder an bundesweit agierende Firmen, die sich auf derartige Notfälle "spezialisiert" haben und für teils dilettantische Arbeiten völlig überteuerte Rechnungen ausstellen. Die Polizei ermittelt in solchen Fällen immer wieder wegen Leistungsbetruges oder Wucher.

Kommt es zu einem Anruf bei einer der Hotlines, wird vom Callcenter umgehend ein angeblicher Handwerker entsandt. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um nicht ausgebildete oder fachlich kaum versierte Personen. Die Bezahlung nach Ende der Arbeit soll dann umgehend mit Bargeld oder per EC-Karte erfolgen, damit keine Zeit zum Nachdenken über die viel zu hohe Rechnung verbleibt. Viele Verbraucher zahlen die geforderte Summe, da sie von den Monteuren unter Druck gesetzt werden. Immer wieder werden Kosten im vierstelligen Bereich gefordert, obwohl die entsprechenden Handwerkerleistungen unprofessionell und teilweise erfolglos durchgeführt worden sind. Dabei werden Nacharbeiten und erneute Reparaturen fällig, die mit weiteren Kosten verbunden sind.

Die Polizei empfiehlt grundsätzlich, sich bei derartigen Notfällen an ortsansässige Firmen zu wenden. Den Firmensitz erfährt man jeweils in den Impressumeinträgen der jeweiligen Internetseiten. Von einer Bezahlung an der Haustür rät die Polizei ebenfalls ab: seriöse Handwerkerfirmen geben auf ihre Arbeiten die gesetzlich vorgeschriebene Garantie und hinterlassen eine Rechnung, die dann überwiesen werden kann.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

https://www.instagram.com/polizei.oldenburg.sk

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell