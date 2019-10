POL-OL: +++Telefonausfall bei der Wache am Friedhofsweg 30+++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

+++Telefonausfall bei der Wache am Friedhofsweg 30+++Am Sonntag, den 27.10.2019, ist der ESD I, die Wache am Friedhofsweg 30, aufgrund einer Störung der Telefonanlage in den Vormittagsstunden leider nicht über die bekannten Tel.-Nummern 0441/790-4115 bzw. 0441/790-0 zu erreichen. Bei Bedarf bitte die Polizei in der Wallstraße (ESD II) anrufen: 0441/790-4215, in Notfällen wie immer die 110.

