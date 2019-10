Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

Am Samstag, 26.10.2019, befuhr gegen 02:40 Uhr ein 45-jähriger PKW-Fahrer in Bad Zwischenahn u.a. die Straße In der Horst, obwohl er erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholwert von mehr als 1,6 Promille festgestellt. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt.

