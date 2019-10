POL-OL: ++Fahren unter Rauschgifteinfluss und ohne Pflichtversicherung++Sachbeschädigungen an mehreren PKW++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

++Fahren unter Rauschgifteinfluss und ohne Pflichtversicherungsschutz++ Am Freitagabend gegen 18:20 Uhr fällt den Beamten in der Schützenhofstraße ein Renault Twingo aus Oldenburg auf. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der PKW ohne Pflichtversicherungschutz gefahren wurde. Außerdem wies der Fahrer mehrere Aufälligkeiten auf, die darauf schließen ließen, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Rauschgift gefahren ist. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, der PKW Schlüssel und die Kennzeichen sichergestellt. Dem Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren und ein hohes Bußgeld.

++Sachbeschädigungen an mehreren PKW++ In der Samstagnacht gegen 1:40 Uhr wird eine dunkelgekleidete Person dabei beobachtet, wie er mehrere am Straßenrand abgeparkte PKW beschädigt. Die Polizei stellt im Hoyersgang und im Teebkengang insgesamt 12 beschädigte PKW fest. An allen Fahrzeugen wurde der linke Außenspiegel abgeschlagen. Zeugen und Geschädigte des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 bei der Polizei zu melden.

