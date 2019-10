POL-OL: ##Zwei Einbruchsdiebstähle++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Der erste Einbruch in ein leerstehendes Wohnhaus ereignete sich am 23.10.2019 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 16.30 Uhr in der Straße Hochkamp in 26655 Westerstede/ OT Ocholt. Hier schlugen bislang unbekannte Täter ein Fenster mit einem Stein ein und durchsuchten das Wohnhaus. In diesem Zusammenhang steht ein schwarzes Treckingrad, dass an der Einmündung Feldstraße/Hochkamp gesehen wurde. Ob es sich bei dem Fahrrad um das Taterfahrrad handelt kann nicht ausgeschlossen werden. Der zweite Einbruck ereignete sich in der Nacht vom 24.10.19 auf den 25.10.19. Hier drangen die unbekannten Täter unweit des ersten Tatortes in der Gemeinde Apen, Hoher Weg in ein Wohnhaus/Büro ein. Hier durchwühlten die Täter das Büro.

Wer kann Hinweise zu den beiden Einbruchsdiebstählen geben, insbesondere zu dem Fahrrad in Ocholt? Sind in Tatortnähe Fahrzeuge/Personen aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei Westerstede(04488-833-115)

