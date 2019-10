Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrecher lassen Controller mitgehen +++

Oldenburg (ots)

Unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Kandinskystraße zwei Controller einer Spielekonsole erbeutet. In der Zeit zwischen Dienstag (16.30 Uhr) und Mittwochmorgen (7.30 Uhr) hebelten die Diebe offenbar mit einem Schraubendreher die Terrassentür der Wohnung auf und durchsuchten das Wohnzimmer nach Wertsachen. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung. (1263936)

Etwa im selben Tatzeitraum kam es auf einer Baustelle am Stubbenweg zum Diebstahl eines so genannten Rüttlers. Unbekannte Täter hatten die Baumaschine im Wert von mehreren Tausend Euro vermutlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. (1261107)

Hinweise von Zeugen werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

https://www.instagram.com/polizei.oldenburg.sk

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell