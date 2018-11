POL-MA: Eberbach: Riskantes Überholmanöver auf der L 595 - Ermittlungen der Polizei nach dem verantwortlichen Fahrer dauern an

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt seit Mittwochabend die Eberbacher Polizei.

Ein Fahrschulauto, VW, war kurz nach 18 Uhr auf der L 595 von Allemühl kommend in Richtung Pleutersbach unterwegs, als unmittelbar vor der dortigen Linkskurve ein Skoda-Fahrer zum Überholen ansetzte. Als der graue Skoda Octavia auf gleicher Höhe mit dem Fahrschulauto war, kam ein Auto entgegen, so dass der Fahrschullehrer nur durch eine sofortige Reaktion einen Frontalzusammenstoß verhindern konnte und dem Skoda-Fahrer ein Wiedereinscheren ermöglichte. Ohne sich jedoch weiter um die Angelegenheit zu kümmern, setzte der Fahrer des grauen Skoda, an dem ein Karlsruher-Kennzeichen angebracht war, die Fahrt unbeeindruckt fort.

Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrer dauern derzeit noch an.

Verkehrsteilnehmer oder sonstige Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/92100, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

