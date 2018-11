Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In die im 4. OG gelegene Wohnung eines Anwesens im Franz-Liszt-Weg brachen in der Zeit zwischen Dienstagabend, 19.30 Uhr und Mittwochnachmittag, 16.20 Uhr bislang unbekannte Täter brachial ein. Nach bisherigen Ermittlungen und auch Angaben der Geschädigten wurden in den Räumlichkeiten weder Behältnisse durchsucht, noch Gegenstände gestohlen.

In welcher Höhe Schaden an der Wohnungstüre entstand, ist momentan noch nicht bekannt.

Zeugen, die in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag verdächtige Personen in dem Leimener Anwesen wahrgenommen haben und Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

