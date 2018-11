Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Beim Betreten seiner Firma in der Straße "In den Rotwiesen" stellte der Geschädigte am Mittwochmorgen den Einbruch fest und verständigte sofort die Wieslocher Polizei.

Unbekannte Täter brachen zunächst eine Zauntüre brachial auf, um sich so Zugang auf das Firmenareal zu verschaffen. Nach dem weiteren Aufhebeln von Fenstern gelangten sie in den Lager- und Werkstattraum sowie in das Büro. Verschiedene Behältnisse wurden von den Einbrechern durchsucht und mit einer vorgefundenen Sackkarre ein ca. 250 kg schwerer Tresor aus dem Bürotrakt abtransportiert. Aufgrund der Größe und des Gewichts des Tresors gehen die ermittelnden Beamten von mehreren Tätern aus. Über einen an der Rückseite des Areals verlaufenen Feldweg verluden die Unbekannten den Tresor in ein Fahrzeug. In diesem Behältnis befanden sich mehrere tausend Euro Bargeld, Fahrzeugbriefe und diverse Firmenunterlagen.

Nach den ersten Angaben des Geschädigten wurde nichts weiter aus den Räumlichkeiten gestohlen. Als Tatzeit kommt demnach Dienstagabend, 19.30 Uhr bis Mittwochfrüh, 7.30 Uhr in Betracht.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge in diesem Bereich bemerkt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder dem Polizeiposten Mühlhausen, Tel.: 06222/662850, in Verbindung zu setzen.

