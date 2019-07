Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Motorradfahrerin

Lemberg/Stephanshof (ots)

Am 21.07.19 gegen 17:00h befuhr eine 34-jährige Motorradfahrerin die L 485 von Lemberg-Glashütte in Richtung Eppenbrunn. Zu Beginn einer langgezogenen Rechtskurve, in Höhe des Stephanshofs, geriet die Motoradfahrerin aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 28-jährigen Seat-Fahrer. Nur auf Grund des geistesgegenwärtigen nach rechts Ausweichen des Seat-Fahrers kollidierte das Motorrad nur mit dem vorderen linken Fahrzeugeck des Seat. Das Motorrad kam auf der Straße zum Liegen, der Seat fuhr nach rechts eine leicht abschüssige Wiese hinunter und kam dort zum Stehen. Die Motorradfahrerin wurde mit einer schweren Schulterverletzung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Seat-Fahrer wurde leicht verletzt. Der 22-jährige Beifahrer im Seat blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallörtlichkeit war während der Unfallaufnahme und der anschließenden Fahrbahnreinigung (Auslaufen von Kraftstoff) für ca. zwei Stunden gesperrt.

