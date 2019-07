POL-PDPS: Täterfestnahme bei Einbruch in Wochenendhaus

Polizeidirektion Pirmasens

Am Samstagmittag gegen 13 Uhr stellte der Eigentümer eines Wochenendgrundstückes im Strecktal fest, dass jemand in sein Wochenendhaus eingebrochen und diverse Gegenstände gestohlen hatte. Im Gebäudeinnern deuteten Spuren darauf hin, dass der Täter noch vor Ort sein könnte. Der Täter versteckte sich tatsächlich in einem Toilettenhäuschen, welches bis zum Eintreffen der Polizeistreife von dem Geschädigten von außen verriegelt wurde. Der 35-jährige Tatverdächtige führte noch einen Teil der entwendeten Gegenstände in seinem Rucksack mit sich. Weiteres Diebesgut konnte bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung sichergestellt werden.

