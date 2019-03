Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung: Wer kennt den Dieb?

Iserlohn (ots)

Am 31. Januar entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Smartwatch in einem Elektronikmarkt am Kurt-Schumacher-Ring. Dabei wurde er videographiert. Das Bildmaterial gab das zuständige Amtsgericht nun zur Öffentlichkeitsfahndung frei. Wer kennt den abgebildeten Mann? Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

