POL-MK: Polizei erwischt Kabeldiebe

Die Polizei überraschte am Dienstagmorgen an der Grimmestraße drei Männer beim Kabeldiebstahl. Sie hatten ein Zaunelement demontiert, um mit ihrem Transporter auf das Gelände zu fahren. Dort begannen sie, Berge alter Kabel zu verladen. Als sie die Polizei bemerkten, rannten die Täter in verschiedene Richtungen zu Fuß weg. Ihre Spur verlor sich in der Dunkelheit. Den Transporter ließen sie mit offenen Hecktüren und Dokumenten sowie Smartphone im Führerhaus stehen. Die Polizei konnte am Mittwoch zwei Tatverdächtige im Alter von 22 und 30 Jahren ermitteln. Beide Mendener haben inzwischen gestanden.

